Видео дня: в приемном отделении НИИ Джанелидзе образовалась очередь из петербуржцев с травмами

В пресс-службе НИИ Джанелидзе подтвердили «Бумаге», что видео сделано в приемном отделении института. Однако неизвестно, когда его сняли. По информации пресс-службы, ежедневно в институт поступают от 30 до 50 человек с травмами. При этом госпитализируют лишь половину из них, а остальных отправляют на амбулаторное лечение.

Как отметили в пресс-службе, только 10% пациентов от общего числа получили травму в результате падения на улицах из-за гололедицы.