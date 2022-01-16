Видео дня: в приемном отделении НИИ Джанелидзе образовалась очередь из петербуржцев с травмами

В Сети появилось видео, на котором зафиксировали огромную очередь пациентов с ушибами и переломами в приемном отделении Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По словам автора поста, они пострадали из-за гололеда.
В приемном отделении НИИ Джанелидзе множество пострадавших с ушибами и переломами. Каждый день в больницу поступает 30-50 человек с травмами из-за гололеда.— Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 15, 2022
Спасибо губернатору за своевременную уборку снега pic.twitter.com/YgK9zxXqM4
В комментариях к посту пользователи делятся фотографиями скользких дорог и жалуются на то, что улицы плохо посыпают песком. «Кого не достанет вирус,добьет гололед», — пишут они.
В пресс-службе НИИ Джанелидзе подтвердили «Бумаге», что видео сделано в приемном отделении института. Однако неизвестно, когда его сняли. По информации пресс-службы, ежедневно в институт поступают от 30 до 50 человек с травмами. При этом госпитализируют лишь половину из них, а остальных отправляют на амбулаторное лечение.
Как отметили в пресс-службе, только 10% пациентов от общего числа получили травму в результате падения на улицах из-за гололедицы.
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