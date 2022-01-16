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Здоровье

Видео дня: в приемном отделении НИИ Джанелидзе образовалась очередь из петербуржцев с травмами

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В Сети появилось видео, на котором зафиксировали огромную очередь пациентов с ушибами и переломами в приемном отделении Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По словам автора поста, они пострадали из-за гололеда.

В комментариях к посту пользователи делятся фотографиями скользких дорог и жалуются на то, что улицы плохо посыпают песком. «Кого не достанет вирус,добьет гололед», — пишут они.

В пресс-службе НИИ Джанелидзе подтвердили «Бумаге», что видео сделано в приемном отделении института. Однако неизвестно, когда его сняли. По информации пресс-службы, ежедневно в институт поступают от 30 до 50 человек с травмами. При этом госпитализируют лишь половину из них, а остальных отправляют на амбулаторное лечение.

Как отметили в пресс-службе, только 10% пациентов от общего числа получили травму в результате падения на улицах из-за гололедицы.

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Напомним, ранее народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку, поскользнувшись на Васильевском острове. Ближайшие спектакли с ее участием отменили. 

Петербуржцы решили самостоятельно разобраться с проблемой обледеневших улиц: жители Коломны купили 250 кг песка и раздавали его всем желающим. О насущных проблемах в Петербурге даже спел Шнуров! В новом клипе на песню «Пока так» музыкант в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб и две солистки стоят на фоне переполненных мусорных баков и перечисляют все проблемы, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой: «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище».

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