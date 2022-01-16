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Посмотрите, как петербуржцы передвигаются по улицам города на коньках

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Пока одни петербуржцы стоят в очереди в приемном отделении НИИ Джанелидзе с ушибами и переломами, другие решают проблему оригинально — передвигаются по обледенелым улицам Петербурга на коньках! Показываем видео.

В ролике петербуржец катается на коньках по Парфеновской улице у ЖК «Арт квартал. Аквилон», которая полностью покрылась льдом. При этом на видео запечатлели и людей на лошадях. «Это чисто Питер, Сережа на коньках, люди на лошади. Все супер», — комментирует голос за кадром.

Напомним, ранее петербуржцы решили самостоятельно разобраться с проблемой обледеневших улиц: жители Коломны купили 250 кг песка и раздавали его всем желающим. О насущных проблемах в Петербурге даже спел Шнуров! В новом клипе на песню «Пока так» музыкант в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб и две солистки стоят на фоне переполненных мусорных баков и перечисляют все проблемы, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой: «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище».

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