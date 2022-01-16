Посмотрите, как петербуржцы передвигаются по улицам города на коньках

Напомним, ранее петербуржцы решили самостоятельно разобраться с проблемой обледеневших улиц: жители Коломны купили 250 кг песка и раздавали его всем желающим. О насущных проблемах в Петербурге даже спел Шнуров! В новом клипе на песню «Пока так» музыкант в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб и две солистки стоят на фоне переполненных мусорных баков и перечисляют все проблемы, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой: «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище».