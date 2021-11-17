Instagram начал просить пользователей делать видео-селфи для подтверждения личности

Согласно данным XDA Developers, соцсеть начала испытывать новую функцию в 2020 году, но тогда работу над проектом приостановили из-за технических проблем. Но уже в ноябре этого года некоторые пользователи сообщали, что Instagram запросил сделать их видео-селфи для проверки личности.

В самой компании объяснили, что проверяет личность юзеров только в случае «подозрительной активности». Сюда относится быстрая простановка лайков и подписка на множество аккаунтов за секунду.

В соцсети рассказали, что не используют функцию распознавания лиц, чтобы узнать, что учетной записью управляет настоящий человек, а не бот. Как утверждают в Instagram, все полученные видео-селфи просматривает специальная команда, а файлы хранят не больше 30 дней.

Напомним, Instagram начинает внедрение новой функции. Пользователи смогут приобрести платную подписку на блогеров, в России она будет стоить от 99 до 499 рублей. На это обратили внимание сервисы аналитики мобильных приложений Sensor Tower и Apptopia.

Также Instagram разрешил публиковать ссылки в «историях» всем пользователям — вне зависимости от числа их подписчиков. Новая функция доступна в разделе «наклейки».

Ранее Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии — спустя 11 лет после запуска. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает! Показываем, как это сделать. Также Instagram разрешил выкладывать видео продолжительностью до 60 минут. Теперь они будут попадать прямиком в ленту.