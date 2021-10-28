Чтобы добавить ссылку в свою историю, необходимо выбрать наклейку «Ссылка» на панели вверху экрана. Когда подписчики нажмут на наклейку, они будут автоматически перенаправлены по ссылке. Цвет наклейки можно изменить, тапнув по ней. В ближайшее время Instagram обещает также добавить статистику переходов по ссылкам.

«Когда мы впервые представили ссылки в «историях», эта функция была ограничена проверенными учетными записями или учетными записями с определенным количеством подписчиков. Мы слышали от остальной части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь у вас есть место для публикации в историях», — говорят в Instagram.

Напомним, ранее Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии — спустя 11 лет после запуска. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает! Показываем, как это сделать. Также Instagram разрешил выкладывать видео продолжительностью до 60 минут. Теперь они будут попадать прямиком в ленту.