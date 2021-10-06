Как пишет The Verge, теперь раздел IGTV будет называться «Instagram TV». Видео, размещенные в основной ленте Instagram, теперь могут длиться до 60 минут — это продолжительность, ранее зарезервированная для видео IGTV. Пользователям больше не придется выходить из основного приложения, чтобы просмотреть их. При этом Instagram надеется, что раздел останется «местом, куда люди будут приходить смотреть видео».

Напомним, ранее стало известно, что Instagram запретит пользоваться приложением без указания даты рождения. Изменения касаются только тех, кто ранее не сообщал соцсети о своем возрасте. До этого соцсеть уже ввела изменения, направленные на безопасность и конфиденциальность. Теперь все новые аккаунты, зарегистрированные пользователями до 16 лет, будут закрытыми по умолчанию.