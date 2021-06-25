Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопа. Но официально об этом не объявлял

Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии. По крайней мере, части пользователей — официально о новой функции не было объявлена. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает!
-
AdriaVidal / Shutterstock.com
О том, что Instagram дал части пользователей возможность загружать фото и видео в веб-версии приложения, официально не объявляли — это заметили в соцсетях. До этого создавать посты можно было только в мобильном приложении. Впервые о загрузке медиафайлов в десктопной версии написал разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци. С десктопа можно также редактировать и накладывать фильтры на фото.
#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021
Редакция «Собака.ru» убедилась: работает! Чтобы загрузить пост с десктопа, нужно зайти на сайт www.instagram.com и найти на верхней панели значок «Добавить». При нажатии на него появляется окно, куда можно просто перетащить необходимую картинку. Далее пользователям предложат обрезать фотографию или оставить оригинальный размер, применить к ней фильтр или отредактировать по яркости и контрасту. Сразу после этого можно опубликовать фотографию.
Мы нашли несколько багов при создании поста. Например, каталог фильтров не пролистывается до конца, из него также невозможно сразу опубликовать фотографию — чтобы сделать это, придется зайти в «Редактирование». Также при создании подписи к публикации сама картинка не отображается — вместо нее появляется черный квадрат. Вероятнее всего, после успешной публикации этот черный квадрат так и останется черным — как случилось в нашем случае. Вероятно, неполадки будут исправлены Instagram к моменту официального объявления о запуске новой возможности.
Напомним, ранее Instagram объявил о запуске новых функций в России. Пользователям стали доступны аналогичный TikTok сервис видео Reels, а также музыкальный стикер в Stories. С его помощью можно будет добавлять музыку к своим историям и отвечать на вопросы песнями.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.