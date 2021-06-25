Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопа. Но официально об этом не объявлял

Мы нашли несколько багов при создании поста. Например, каталог фильтров не пролистывается до конца, из него также невозможно сразу опубликовать фотографию — чтобы сделать это, придется зайти в «Редактирование». Также при создании подписи к публикации сама картинка не отображается — вместо нее появляется черный квадрат. Вероятнее всего, после успешной публикации этот черный квадрат так и останется черным — как случилось в нашем случае. Вероятно, неполадки будут исправлены Instagram к моменту официального объявления о запуске новой возможности.