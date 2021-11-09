Instagram запускает функцию платных подписок для эксклюзивного контента. Она будет стоить от 99 рублей в месяц

В AppStore появился набор товаров «Instagram Subscriptions» («подписки в Instagram»), там в разделе «Встроенные покупки» можно увидеть стоимость подписки и разные тарифные планы. В американской версии приложения она появилась еще 1 ноября. Предполагается, что в скором времени компания начнет тестировать эту функцию с некоторыми авторами контента.

Также в раздел добавили «Instagram Badges» — виртуальные значки, которые можно покупать во время прямых эфиров для поддержки блогеров. Планируется, что подобные функции позволят пользователям получать доступ к эксклюзивному контенту, пишет TechCrunch.

О запуске платных подписок говорили еще в мае 2021 года. Глава компании Адам Моссери сообщал, что также Instagram рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования: от мемов до произведений искусства, рассказал TJ.

Напомним, Instagram разрешил публиковать ссылки в «историях» всем пользователям — вне зависимости от числа их подписчиков. Новая функция доступна в разделе «наклейки».

Ранее Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии — спустя 11 лет после запуска. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает! Показываем, как это сделать. Также Instagram разрешил выкладывать видео продолжительностью до 60 минут. Теперь они будут попадать прямиком в ленту.