Instagram заплатит блогерам до 35 тысяч долларов за публикацию видео в Reels

Как сообщает TechCrunch, пока нет определенной системы, сколько блогерам заплатят за популярный контент. Инфлюенсер с 50 тысячами подписчиков получил за свой ролик 1000 долларов, а блогеры с более обширной аудиторией могли заработать всего 600 долларов. А один пользователь Reddit рассказал, что соцсеть заплатила ему 35 тыс. долларов за видео, которое посмотрели 58,3 млн раз.

В компании заявили, что правила могут поменяться, потому что новую функцию только начали тестировать. В справочном центре Instagram объяснили, что монетизация Reels доступна только для ограниченного числа блогеров в США.

«Наша цель — помочь как можно большему числу начинающих авторов начать зарабатывать, и желательно в долгосрочной перспективе. Мы выстраиваем работу в сторону персонализированных бонусов, которые позволят блогерам зарабатывать гораздо больше. Сумма бонусов будет зависеть от количества роликов, поэтому такая цель вполне достижима, а система — прозрачна», — сказал представитель соцсети в комментарии для Business Insider.

Напомним, Instagram начал тестировать новую функцию «Сделай перерыв», которая будет напоминать пользователям о необходимости «отдохнуть» от приложения. Вместо того, чтобы скролить ленту, команда соцсети предлагает сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую песню, записать мысли или выполнить что-то из списка дел.

Также в октябре Instagram разрешил публиковать ссылки в «историях» всем пользователям — вне зависимости от числа их подписчиков. ранее Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии — спустя 11 лет после запуска. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает! Показываем, как это сделать. Также Instagram разрешил выкладывать видео продолжительностью до 60 минут. Теперь они будут попадать прямиком в ленту.