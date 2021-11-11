Instagram начал тестировать новую функцию «Сделай перерыв», которая будет напоминать пользователям о необходимости «отдохнуть» от приложения. Вместо того, чтобы скролить ленту, команда соцсети предлагает сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую песню, записать мысли или выполнить что-то из списка дел.
«Этот элемент управления подпиской позволит вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами срока. Когда вы получите напоминание о перерыве, мы предложим вам закрыть Instagram и предоставим советы экспертов о том, что вы можете сделать во время перерыва», — сообщил глава Instagram Адам Моссери.
По словам Моссери, забота о благополучии людей является для команды Instagram приоритетом. «Мы думаем об этом, давая людям возможность рационально и осмысленно распоряжаться своим временем. Я с нетерпением жду возможности изучить результаты тестирования, внести улучшения и, надеюсь, запустить ее [функцию «Сделай перерыв»] где-нибудь в декабре», — резюмировал глава Instagram.
Напомним, в октябре Instagram разрешил публиковать ссылки в «историях» всем пользователям — вне зависимости от числа их подписчиков. ранее Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии — спустя 11 лет после запуска. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает! Показываем, как это сделать. Также Instagram разрешил выкладывать видео продолжительностью до 60 минут. Теперь они будут попадать прямиком в ленту.
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