«Этот элемент управления подпиской позволит вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами срока. Когда вы получите напоминание о перерыве, мы предложим вам закрыть Instagram и предоставим советы экспертов о том, что вы можете сделать во время перерыва», — сообщил глава Instagram Адам Моссери.

По словам Моссери, забота о благополучии людей является для команды Instagram приоритетом. «Мы думаем об этом, давая людям возможность рационально и осмысленно распоряжаться своим временем. Я с нетерпением жду возможности изучить результаты тестирования, внести улучшения и, надеюсь, запустить ее [функцию «Сделай перерыв»] где-нибудь в декабре», — резюмировал глава Instagram.