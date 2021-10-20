Instagram разрешил создавать пользователям совместные посты

Пользователям уже доступна функция Collabs, в ней можно создавать и редактировать совместные посты и видеозаписи Reels. Для этого одному из владельцев аккаунтов нужно пригласить другого на экране добавления тэгов. Материал виден на странице обоих пользователей, а также оценки и комментарии становятся общими.

Еще одним нововведением стала функция, которая позволяет некоммерческим и благотворительным организациям собирать пожертвования прямо в приложении, через кнопку «Плюс».

Также в Reels появится функция, связанная с музыкой. В видеозаписях можно будет публиковать тексты песен с 3D-эффектом. Помимо этого, пользователи получили возможность публиковать фото и видео длительностью до минуты с компьютеров, которые работают на Windows, Linux или Mac. Редакция «Собака.ru» провела свой эксперимент и убедилась, что функция работает!

Напомним, ранее Instagram разрешил выкладывать видео продолжительностью до 60 минут. Теперь они будут попадать прямиком в ленту, тогда как раньше могли храниться только во вкладке IGTV. Instagram также запретит пользоваться приложением без указания даты рождения. До этого соцсеть уже ввела изменения, направленные на безопасность и конфиденциальность. Теперь все новые аккаунты, зарегистрированные пользователями до 16 лет, будут закрытыми по умолчанию.