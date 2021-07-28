Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram сделают закрытыми по умолчанию

Начиная с этой недели аккаунты всех новых пользователей младше 16 лет, а в некоторых странах и 18-ти, станут по умолчанию закрытыми. Информация в закрытых аккаунтах станет видна только пользователям, которым подросток дал на это разрешение. В Explore, Reels и других разделах Instagram фото и видео из закрытых аккаунтов показываться не будут — и к Stories это тоже относится.

В случае, если подросток захочет сделать свой аккаунт открытым, он сможет изменить приватность в настройках.

«Мы хотим, чтобы молодые люди легко заводили новых друзей и не отставали от своей семьи, и не хотим, чтобы они имели дело с нежелательными личными сообщениями или комментариями от незнакомцев. Мы считаем, что частные учетные записи — это правильный выбор, но понимаем, что некоторые молодые авторы могут захотеть иметь открытые учетные записи, чтобы привлечь внимание. Мы хотим найти правильный баланс: дать молодым людям все, что им нравится в Instagram, и при этом сохранить их безопасность», — отмечают в соцсети.

Напомним, ранее Instagram объявил о запуске новых функций в России. Пользователям стали доступны аналогичный TikTok сервис видео Reels, а также музыкальный стикер в Stories. С его помощью можно будет добавлять музыку к своим историям и отвечать на вопросы песнями. Также Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии. По крайней мере, части пользователей — официально о новой функции не было объявлена. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает!