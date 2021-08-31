Instagram запретит пользоваться приложением без указания даты рождения

«Мы покажем вам уведомление несколько раз. Если к определенному моменту вы не сообщите свой день рождения, вам нужно будет сделать это, чтобы продолжить пользоваться Instagram. Эта информация необходима для новых функций, которые мы разрабатываем для защиты молодежи», — сообщается в блоге соцсети.

В Instagram допускают, что пользователи могут указывать неверную дату рождения. Для оценки возраста в настоящий момент используется искусственный интеллект, который анализирует посты с поздравлениями с днем рождения. Также соцсеть разрабатывает другие системы.

«В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут говорить об обратном, мы предложим пользователю варианты подтверждения его возраста. Мы надеемся, это объясняет, почему мы начинаем задавать вопросы и почему это так важно для наших попыток обезопасить молодых людей», — добавляют в Instagram.

Напомним, ранее Instagram уже ввела изменения, направленные на безопасность и конфиденциальность. Теперь все новые аккаунты, зарегистрированные пользователями до 16 лет, будут закрытыми по умолчанию.