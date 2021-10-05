«Беженцы с других платформ»: Дуров рассказал о 70-миллионном приросте пользователей в Telegram после сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

По его словам, ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, платформа за день приняла более 70 миллионов «беженцев с других платформ». Основатель мессенджера также подчеркнул, что команда справилась с большим потоком новоприбывших пользователей.

Дуров отметил, что у некоторых юзеров все же были проблемы со скоростью работы приложения. Больше всего небольших сбоев зафиксировали в США, где люди стали массово регистрироваться в мессенджере. Новым пользователям Павел Дуров пообещал, что Telegram не подведет их, «когда это сделают другие».

Напомним, в понедельник пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах с Facebook, WhatsApp и Instagram. Позже сбои наблюдались и у Twitter, Google, Amazon, TikTok и других ресурсов. Позже работу сервисов восстановили.

Также в американских СМИ появились сведения о внутренних механизмах социальной сети Facebook. Из утекших файлов под названием Facebook files стало известно, что компания ради рекламных доходов и оптимизации продуктов якобы сознательно игнорирует фейковые новости и разжигание ненависти в постах.