«Беженцы с других платформ»: Дуров рассказал о 70-миллионном приросте пользователей в Telegram после сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Более 70 миллионов человек зарегистрировались в Telegram 4 октября, когда по всему миру произошли массовые сбои в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других социальных сетей. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, пишет «Петербургский дневник».
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По его словам, ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, платформа за день приняла более 70 миллионов «беженцев с других платформ». Основатель мессенджера также подчеркнул, что команда справилась с большим потоком новоприбывших пользователей.
Дуров отметил, что у некоторых юзеров все же были проблемы со скоростью работы приложения. Больше всего небольших сбоев зафиксировали в США, где люди стали массово регистрироваться в мессенджере. Новым пользователям Павел Дуров пообещал, что Telegram не подведет их, «когда это сделают другие».
Напомним, в понедельник пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах с Facebook, WhatsApp и Instagram. Позже сбои наблюдались и у Twitter, Google, Amazon, TikTok и других ресурсов. Позже работу сервисов восстановили.
Также в американских СМИ появились сведения о внутренних механизмах социальной сети Facebook. Из утекших файлов под названием Facebook files стало известно, что компания ради рекламных доходов и оптимизации продуктов якобы сознательно игнорирует фейковые новости и разжигание ненависти в постах.
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