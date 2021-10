Самый масштабный сбой в истории: почему «упал» Facebook и причем тут пандемия – комментируют эксперты

Кибератака крайне маловероятна — архитектура Facebook, Instagram и WhatsApp настолько отличается, что один взлом не смог бы одновременно вывести из строя все три сервиса. Заметим, что по сообщениям The New York Times не работали не только сами сервисы, но и внутренняя рабочая платформа Facebook Workplace, из-за чего большинство сотрудников не могли даже просто попасть в офис, так как у них не работали электронные пропуска.

Сбои, аналогичные вчерашнему падению сервисов Facebook, не впервые происходят из-за ошибки конфигурации маршрутизаторов — тут можно вспомнить, например, произошедший в 2019 году обвал ряда крупных сервисов (таких как Amazon, Reddit, Twitch, Discord) из-за обновлений в маршрутизации локального провайдера, обсуживающего всего пару тысяч зданий в американском штате Пенсильвания. Вчера, по всей видимости, произошло нечто похожее — у группы сервисов Facebook были проблемы как с внешней, так и с внутренней сетью, а сложности сторонних сервисов, начавшиеся через некоторое время после остановки Facebook и WhatsApp связаны с наплывом пользователей.

Главный урок, который нам дают такие сбои — то, как сильно мы зависим от исторически сложившегося устройства всемирной паутины. Интернет – это сеть сетей, и его конфигурация обусловлена состоянием технологий 50 лет назад. То, что было оправдано тогда, приводит к проблемам сейчас, и сообществу стоит начать искать альтернативные варианты.

Если говорить об экономических последствиях, то прямых убытков тут нет. Платформы извинятся перед пользователями, клиентами и партнерами. Поскольку все были в равных условиях, то даже если будет доказан факт внутренней ошибки в работе Facebook, оснований для компенсаций, скажем, рекламодателям не возникнет. История про сокращение состояния Цукерберга почти на 7 млрд долларов — не более чем громкий заголовок. Подобные «потери» считают по лайв-рейтингу Форбс, когда известная доля активов отдельных участников списка самых богатых людей умножается на текущую рыночную цену акций.

Тут важно понимать, что это «виртуальное» состояние, а собственно денег в таком количестве у всех этих людей нет. Такие активы можно было бы использовать как залог, однако при попытке реализации акций Facebook Цукербергом их цена бы начала падать от самого факта такой сделки — не говоря о том, что в ближайшие годы ему это, скорее всего, запрещено.

Финансовый рынок всегда динамично реагирует на любые новости, касающиеся торгуемых на рынке компаний, но серьезные инвесторы, чьи средства собственно и обеспечивают развитие компаний, обращают внимание на динамику финансового состояния компании и оценки ее перспектив, а не на сиюминутную реакцию рынка на новости. Также можно напомнить, что технологические компании падают всю неделю, а конкретно Facebook имеет проблемы, связанные с этикой ведения бизнеса: так, The Wall Street Journal и The New York Times представили несколько расследований, а бывшая сотрудница компании появилась в эфире телеканала CBS, что вызывало сильное снижение цены акций Facebook.