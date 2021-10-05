Самый масштабный сбой в истории: почему «упал» Facebook и причем тут пандемия – комментируют эксперты

4 октября 2021 года войдет в историю как день крупнейшего сбоя в работе Facebook за всю его историю: в течение более чем шести часов пользователи не могли получить доступ к социальной сети, а также принадлежащим ей Instagram и WhatsApp. Кроме того, о проблемах сообщали другие крупные компании, такие как Amazon, TikTok, Twitter. Техническая неисправность, по сообщениям СМИ, обошлась основателю соцсети Марку Цукербергу почти в 7 млрд долларов. Редакция «Собака.ru» поговорила со специалистом по информационной безопасности, экономистом и социологом, чтобы понять, почему произошел сбой, как он повлиял на общество и какие проблемы выявил.
Michele Ursi / Shutterstock
Анатолий Сазонов
Ведущий специалист отдела аудита компании Infosecurity a Softline Company
Я внимательно наблюдал за этой историей в прямом эфире, как и за теми объяснениями, которые давал Facebook этой ночью. Конечно, все детали только предстоит выяснить, но сейчас ситуация выглядит следующим образом: кто-то из сотрудников компании удаленно провел обновление маршрутизаторов, которые ответственны за обеспечение маршрутизации, и, видимо, это обновление установилось некорректно.
Эта проблема привела к ошибкам в записях корневых DNS-серверов. А эти записи как раз отвечают за адресацию. То есть, мы набираем: «Facebook.com», эта информация идет в DNS-сервер, перекодируется в IP-адрес, и машина «понимает», до какого адреса мы пытаемся достучаться. Однако из-за некорректно проведенного обновления эти записи «поломались», и все ресурсы Facebook и их дочерних компаний как бы «исчезли» из интернета. Вернее, к ним стало невозможно найти путь.
Ситуация осложнилась еще и тем, что из-за пандемии многие сотрудники работали дистанционно. Удаленного доступа к серверам не стало, а физически попасть в серверные помещения было не так просто. Сначала надо было до них добраться, а потом пройти внутрь в условиях, когда система безопасности также была завязана на те же неработающие системы. Ночью даже были новости, что пришлось вскрывать двери болгаркой, хотя потом были опровержения.
Дальше больше: Facebook принадлежит не только одноименная соцсеть, Instagram и WhatsApp, но и многие хранилища данных. На них другие компании хранят картинки, видео и прочую информацию. Эти данные также «исчезают» из интернета. В результате «ложатся» уже не только соцсети одной компании, но и другие сайты: банки, авиакомпании, видеосервисы и т.д.
С конкретными причинами ошибки только предстоит разобраться. Обычная практика: сначала обновления тестируют, а потом только загружают на «боевые» сервера. Может быть, этого не было в данном случае. Впрочем, возможно, эта работа была проведена и здесь, но во время тестирования никаких проблем не было. Остается и конспирологический фактор: возможно, это была сознательная диверсия, пока информации об этом нет.
Главный же вывод, который мы все должны сделать, что все произошедшее — это явный сигнал. Концентрация информации в руках одного-двух-трех игроков — это не очень хорошо. Ведь именно децентрализацией интернет всегда был силен! В целом, случившая ситуация ставит глобальный вопрос об увеличении надежности и связности интернета, если одно обновление одной, пусть и очень крупной компании, по цепочке создало проблемы очень большому количеству игроков.
Юлия Вымятнина
декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге
Кибератака крайне маловероятна — архитектура Facebook, Instagram и WhatsApp настолько отличается, что один взлом не смог бы одновременно вывести из строя все три сервиса. Заметим, что по сообщениям The New York Times не работали не только сами сервисы, но и внутренняя рабочая платформа Facebook Workplace, из-за чего большинство сотрудников не могли даже просто попасть в офис, так как у них не работали электронные пропуска.
Сбои, аналогичные вчерашнему падению сервисов Facebook, не впервые происходят из-за ошибки конфигурации маршрутизаторов — тут можно вспомнить, например, произошедший в 2019 году обвал ряда крупных сервисов (таких как Amazon, Reddit, Twitch, Discord) из-за обновлений в маршрутизации локального провайдера, обсуживающего всего пару тысяч зданий в американском штате Пенсильвания. Вчера, по всей видимости, произошло нечто похожее — у группы сервисов Facebook были проблемы как с внешней, так и с внутренней сетью, а сложности сторонних сервисов, начавшиеся через некоторое время после остановки Facebook и WhatsApp связаны с наплывом пользователей.
Главный урок, который нам дают такие сбои — то, как сильно мы зависим от исторически сложившегося устройства всемирной паутины. Интернет – это сеть сетей, и его конфигурация обусловлена состоянием технологий 50 лет назад. То, что было оправдано тогда, приводит к проблемам сейчас, и сообществу стоит начать искать альтернативные варианты.
Если говорить об экономических последствиях, то прямых убытков тут нет. Платформы извинятся перед пользователями, клиентами и партнерами. Поскольку все были в равных условиях, то даже если будет доказан факт внутренней ошибки в работе Facebook, оснований для компенсаций, скажем, рекламодателям не возникнет. История про сокращение состояния Цукерберга почти на 7 млрд долларов — не более чем громкий заголовок. Подобные «потери» считают по лайв-рейтингу Форбс, когда известная доля активов отдельных участников списка самых богатых людей умножается на текущую рыночную цену акций.
Тут важно понимать, что это «виртуальное» состояние, а собственно денег в таком количестве у всех этих людей нет. Такие активы можно было бы использовать как залог, однако при попытке реализации акций Facebook Цукербергом их цена бы начала падать от самого факта такой сделки — не говоря о том, что в ближайшие годы ему это, скорее всего, запрещено.
Финансовый рынок всегда динамично реагирует на любые новости, касающиеся торгуемых на рынке компаний, но серьезные инвесторы, чьи средства собственно и обеспечивают развитие компаний, обращают внимание на динамику финансового состояния компании и оценки ее перспектив, а не на сиюминутную реакцию рынка на новости. Также можно напомнить, что технологические компании падают всю неделю, а конкретно Facebook имеет проблемы, связанные с этикой ведения бизнеса: так, The Wall Street Journal и The New York Times представили несколько расследований, а бывшая сотрудница компании появилась в эфире телеканала CBS, что вызывало сильное снижение цены акций Facebook.
Николай Руденко
Кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра STS Европейского университета в Санкт-Петербурге
Озабоченность, которую вызвал сбой Facebook, WhatsApp и Instagram, указывает на то, какую огромную роль социальные сети стали играть для современного мира.
Дело даже не в том, что пользователи не смогли зайти в Facebook и полайкать любимые фотографии своих друзей. Instagram — это огромная площадка для заработка многих блогеров и маркетплейсов. А WhatsApp — сеть, где происходит очень много делового общения и обсуждаются рабочие вопросы самыми разными людьми: начиная с чиновников, заканчивая дворниками от управляющих компаний.
Если эти социальные сети имеют такую большую важность, то их сбои перестают быть сбоями конкретных частных компаний (даже если они и теряют при этом миллиарды), а становятся сбоями, связанными с устойчивым развитием как таковым.
Отсюда два пути: либо ужаснуться этому факту, и начать создавать в каждой стране на манер Китая свои локальные социальные сети, защищенные от глобальных форс-мажоров; либо принять его как данность и дать Facebook статус важной инфраструктуры, создав международную программу резервирования серверов для разных стран. Ну, или если говорить о повседневном уровне, то можно действовать проще: перейти в Telegram или Twitter.
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