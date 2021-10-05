Самый масштабный сбой в истории: почему «упал» Facebook и причем тут пандемия – комментируют эксперты

Я внимательно наблюдал за этой историей в прямом эфире, как и за теми объяснениями, которые давал Facebook этой ночью. Конечно, все детали только предстоит выяснить, но сейчас ситуация выглядит следующим образом: кто-то из сотрудников компании удаленно провел обновление маршрутизаторов, которые ответственны за обеспечение маршрутизации, и, видимо, это обновление установилось некорректно.

Эта проблема привела к ошибкам в записях корневых DNS-серверов. А эти записи как раз отвечают за адресацию. То есть, мы набираем: «Facebook.com», эта информация идет в DNS-сервер, перекодируется в IP-адрес, и машина «понимает», до какого адреса мы пытаемся достучаться. Однако из-за некорректно проведенного обновления эти записи «поломались», и все ресурсы Facebook и их дочерних компаний как бы «исчезли» из интернета. Вернее, к ним стало невозможно найти путь.

«Из-за некорректно проведенного обновления все ресурсы Facebook и их дочерних компаний как бы «исчезли» из интернета. Вернее, к ним стало невозможно найти путь»

Ситуация осложнилась еще и тем, что из-за пандемии многие сотрудники работали дистанционно. Удаленного доступа к серверам не стало, а физически попасть в серверные помещения было не так просто. Сначала надо было до них добраться, а потом пройти внутрь в условиях, когда система безопасности также была завязана на те же неработающие системы. Ночью даже были новости, что пришлось вскрывать двери болгаркой, хотя потом были опровержения.

Дальше больше: Facebook принадлежит не только одноименная соцсеть, Instagram и WhatsApp, но и многие хранилища данных. На них другие компании хранят картинки, видео и прочую информацию. Эти данные также «исчезают» из интернета. В результате «ложатся» уже не только соцсети одной компании, но и другие сайты: банки, авиакомпании, видеосервисы и т.д.

С конкретными причинами ошибки только предстоит разобраться. Обычная практика: сначала обновления тестируют, а потом только загружают на «боевые» сервера. Может быть, этого не было в данном случае. Впрочем, возможно, эта работа была проведена и здесь, но во время тестирования никаких проблем не было. Остается и конспирологический фактор: возможно, это была сознательная диверсия, пока информации об этом нет.

Главный же вывод, который мы все должны сделать, что все произошедшее — это явный сигнал. Концентрация информации в руках одного-двух-трех игроков — это не очень хорошо. Ведь именно децентрализацией интернет всегда был силен! В целом, случившая ситуация ставит глобальный вопрос об увеличении надежности и связности интернета, если одно обновление одной, пусть и очень крупной компании, по цепочке создало проблемы очень большому количеству игроков.