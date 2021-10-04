UPD: пользователи массово жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Также проблемы зафиксированы у Twitter, Google и Amazon

В работе социальной сети Facebook, а также в мессенджере WhatsApp и Instagram, которые принадлежат компании, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
UPD: помимо всего прочего, проблемы с доступом по всему миру сейчас у Twitter, Google и Amazon, пишет Reuters.
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Пользователи жалуются на проблемы с Facebook. Среди самых частых проблем — сбой в работе десктопной версии (75%), невозможность авторизоваться (15%) и проблемы с загрузкой данных (10%). Пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).
Проблемы отмечаются и в работе приложения Instagram (52%), веб-сайта соцсети (29%). Также, согласно данным Downdetector, существует проблема с подключениям к серверу (19%), пишут «Известия». Сообщается, что проблемы с работой приложений встречаются по всему миру. Причины поломки пока неясна.
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