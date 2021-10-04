UPD: пользователи массово жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Также проблемы зафиксированы у Twitter, Google и Amazon

В работе социальной сети Facebook, а также в мессенджере WhatsApp и Instagram, которые принадлежат компании, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

UPD: помимо всего прочего, проблемы с доступом по всему миру сейчас у Twitter, Google и Amazon, пишет Reuters.