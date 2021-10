WhatsApp полностью восстановился после сбоя. Марк Цукерберг извинился перед пользователями

«Сейчас мы полностью восстановились и работаем. Мы знаем, что люди не могли использовать WhatsApp, чтобы общаться со своими друзьями, семьей, коллегами, сообществами. Сегодня — унизительное напоминание о том, насколько люди и организации полагаются на наше приложение каждый день. Мы серьезно относимся к нашей миссии, и я благодарен всем, кто упорно трудился, чтобы вернуть наш сервис с той надежностью, которую вы ожидаете от WhatsApp», — написал в своем Twitter генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт.

Около 2 часов ночи 5 октября по московскому времени Марк Цукерберг также опубликовал в своем Facebook пост и извинениями. «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Приносим извинения за сегодняшний сбой — я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал он.

Причину сбоя Цукерберг не назвал. The New York Times со ссылкой на сотрудников Facebook Inc пишет, что сбой в работе соцсетей вряд ли стал результатом кибератаки — Facebook, Instagram и WhatsApp слишком разные, чтобы стать жертвами одной атаки. В Group-IB считают, что причиной сбоя в работе сервисов могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации. По данным портала ArsTechnica, причиной сбоя могла стать внутренняя ошибка инженеров. Позже в Facebook подтвердили, что причиной неполадок стало «неудачное изменение программной конфигурации», которое привело к сбою в работе DNS-маршрутизаторов.