СМИ: Facebook обвиняют в разжигании вражды и буллинга ради обогащения

Она рассказала, что больше всего трафика приносят посты, которые вызывают у пользователей злость и гнев. По ее словам, соцсеть этим пользуется и добавляет больше таких постов в ленту. В этих публикациях можно часто встретить множество фейковой информации, буллинга и разжигания розни.

Внутри компании есть отчеты, по которым видно, что негативные новости вредят людям, но в Facebook не пытаются это исправить. По словам Фрэнсис Хоген, в компании сознательно не принимают активных действий по борьбе с подобным контентом, если он написан не на английском языке и не виден американским пользователям.

Также она подчеркнула, что после разбирательств в Сенате США в 2018 году Facebook включил программу по борьбе с фейками. Однако фактическая работа началась после победы Байдена над Трампом в 2020 году. А после выборов внутреннюю команду компании, которая отвечала за «гражданскую добросовестность» (civic integrity), распустили.

В компании все эти заявления отрицают. Facebook утверждает, что распространение внутри соцсети hate speech-постов за последние три квартала сократилось на 50%.

Напомним, в понедельник, 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли серьезные сбои. На протяжении шести часов пользователи жаловались на проблемы в функционировании этих соцсетей и мессенджера. Уже ранним утром 5 октября все поломки устранили.