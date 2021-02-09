Приложение Роскомнадзора получило название «РКН», его главная цель — «повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации». Помимо подачи жалобы на «зловредный контент» сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов.

«За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысячи — о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысяч — о призывах к самоубийству, около 1,5 миллионов — о нелегальных азартных играх. Запуск мобильного приложения – это один из элементов цифровой трансформации, которую Роскомнадзор активно ведет начиная с прошлого года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Бета-версию сервиса можно скачать в App Store и Google Play. Перед тем как воспользоваться приложением, нужно авторизоваться через госуслуги.