Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для приема обращений граждан. Через него россияне могут подать жалобу на контент в соцсетях и «повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации».
Приложение Роскомнадзора получило название «РКН», его главная цель — «повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации». Помимо подачи жалобы на «зловредный контент» сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов.
«За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысячи — о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысяч — о призывах к самоубийству, около 1,5 миллионов — о нелегальных азартных играх. Запуск мобильного приложения – это один из элементов цифровой трансформации, которую Роскомнадзор активно ведет начиная с прошлого года», — сообщает пресс-служба ведомства.
Бета-версию сервиса можно скачать в App Store и Google Play. Перед тем как воспользоваться приложением, нужно авторизоваться через госуслуги.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ считает необходимым прописать в законодательстве России возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в акциях протеста. От временной до постоянной.
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