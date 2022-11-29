Крупнейший в Европе фудмолл и обновленный «Дом книги»: что открыли в Петербурге в ноябре

Дом книги

Спустя 24 года исторический «Дом книги» вернулся на Невский. До марта здесь был частный книжный магазин, который освободил помещения весной после суда. Новым арендатором стала «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», подконтрольная Смольному.

Недавно в Доме Зингера уже проводили ремонт, серьезных изменений нет. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, привели в порядок витражный потолок и приобрели звуковое и видеооборудование.

На первом этаже оборудовали пространство со сценой для мероприятий и зрительскими местами. Здесь же можно найти книги по искусству, филологии, труды петербургских писателей, краеведческую литературу, нон-фикшн, канцтовары, сувениры и калейдоскопы.

На втором представлена детская литература, художественная, игрушки. Обустроена зона для игр и мастер-классов. Вместо ориентированного на туристов кафе «Зингеръ» — кофейня и кафе René от команды Aster.

Где: Невский проспект, 28.