Крупнейший в Европе фудмолл и обновленный «Дом книги»: что открыли в Петербурге в ноябре

Реинкарнация исторического книжного, гастрономическое пространство в здании Варшавского вокзала и катки: «Собака.ru» рассказывает, какими хорошими новостями городу запомнился уходящий месяц.
Дом книги
Спустя 24 года исторический «Дом книги» вернулся на Невский. До марта здесь был частный книжный магазин, который освободил помещения весной после суда. Новым арендатором стала «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», подконтрольная Смольному.
Недавно в Доме Зингера уже проводили ремонт, серьезных изменений нет. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, привели в порядок витражный потолок и приобрели звуковое и видеооборудование.
На первом этаже оборудовали пространство со сценой для мероприятий и зрительскими местами. Здесь же можно найти книги по искусству, филологии, труды петербургских писателей, краеведческую литературу, нон-фикшн, канцтовары, сувениры и калейдоскопы.
На втором представлена детская литература, художественная, игрушки. Обустроена зона для игр и мастер-классов. Вместо ориентированного на туристов кафе «Зингеръ» — кофейня и кафе René от команды Aster.
Где: Невский проспект, 28.
Vokzal 1853
В тестовом режиме в здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала, 118 открыли фудмолл. На площади 34 000 квадрантных метров получили прописку 90 ресторанных концепций (среди резидентов — израильский стрит-фуд Easy Hummus, грузинское бистро Georgiani, раклет-бар «Дело в сыре» и другие) и магазин SLAVA с одеждой от российских дизайнеров. Здесь оборудована большая сцена для концертов и мастер-классов, малая сцена для стендапов и диджей-сетов, кинотеатр. Архитектору Nograph Андрею Цыганкову удалось сохранить чугунные колонны, ригели и балки XIX века и обыграть их в оформлении фасадов корнеров. За проект отвечают ресторатор Алексей Васильчук (Restart Vasilchuk Brothers) и холдинговая компания «Адамант». В декабре будет официальное открытие.
Где: наб. Обводного канала, 118С.
Каток на Новой Голландии
На Новой Голландии с 26 ноября работает каток. Ледовое поле, как и раньше, разместили у Главной сцены. Фарфоровую статуэтку фигуристки, которую в прошлом году дизайнеры Новой Голландии взяли за основу для украшения катка, и деревянная сцена острова оформлены в ретро-футуристическом стиле. У выхода на лед работают очаги с огнем и креслами. По вечерам обещают тематические музыкальные сеансы: диско-буги из 1980-х, джаз Нового Орлеана. Билеты: от 150 (утренний сеанс) до 700 рублей (Silent Disco в праздничный день). Напрокат можно взять хоккейные и фигурные коньки с 25-го по 47-й размер. Как и в прошлом году в одном из киосков работает «Пирожковая» с 10:00 до 22:00 ежедневно.
Где: наб. Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.
Каток «Охта Парк»
Под открытым небом на курорте «Охта Парк» работает лесной каток площадью 5 тысяч квадратных метров. Дорожки для катания расположены между деревьями. По вечерам здесь включают разноцветные гирлянды и музыку. Лед охлаждается с помощью специальной системы, поэтому можно кататься даже при плюсовой температуре. Как и прежде, есть прокат коньков, камера хранения и сервис-центр. Арена работает по будням с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни с 9:00 до 22:30.
Где: д. Мистолово, Людмилы Кедриной, 1А.
«Каток у моря»
Это ледовая площадка с видом на Финский залив. Есть фудтраки с едой и согревающими напитками. Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:30. Аренда коньков — 480 рублей, заточка своих — 300 рублей. Стоимость катания — от 300 до 700 рублей за сеанс. Кстати, в первые выходные декабря команда «Севкабель Порта» обещает открыть горку для катания на ватрушках на Барной линии. Цена за одно катание в будни — 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков: в будни — 600 рублей, в выходные — 800.
Где: Кожевенная линия, 40 («Севкабель Порт»).
Каток в общественном пространстве «Флагшток»
Это две ледовые площадки, соединенные дорожками для катания, с видом на Финский залив и «Лахта Центр» на Крестовском острове. Здесь работают фудтраки и кафе, где можно сделать заказ, не снимая коньки. Стоимость: по будням с 10:00 до 17:00 — бесплатно. В выходные и вечером с понедельника по пятницу — от 300 до 450 рублей за час. Дети с 3 до 7 лет могут кататься бесплатно со взрослым, купившим билет. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Прокат коньков: 350 рублей в час, заточка – 250.
Где: Южная дорога, 28/1.
Благоустройство в поселке Мельниково
В поселке Мельниково организовали общественное пространство, неподалеку от детского сада. Здесь установили скамейки и качели, тренажеры, столы для пинг-понга, сделали освещение, посадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные дорожки и сохранили народные тропы. Дизайн-проект территории разработала главный архитектор Центра компетенций Лениобласти Анна Кинцурашвили. Концепция была основана на запросе родителей и учеников местной школы.
Общественное пространство у Витебского вокзала
Территорию между улицей Введенского канала и Витебской площадью благоустроили: установили лавочки и арт-объект — уличные часы, высадили кустарники и деревья, провели освещение, установили информационные стенды. Пространство сделано благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» и программе «Твой бюджет».
Общественное пространство на набережной реки Охта
Около моста Шаумяна у ЖК Alter и «Магнифика» открыли зону отдыха с лежаками и скамейками, вело- и пешеходные дорожки, детскую площадку, спортивный комплекс с тренажерами для воркаута и несколько смотровых площадок. На набережной сделали удобный спуск к воде, где можно посидеть в теплую погоду. Летом набережную украсят луговые травы.
Комментарии (0)