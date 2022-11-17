Названа дата открытия катка на Новой Голландии

Декорации, в том числе и фарфоровую статуэтку фигуристки, которую в прошлом году дизайнеры Новой Голландии взяли за основу для украшения катка, деревянную сцену острова, а также афиши и плакаты оформят в ретро-футуристическом стиле. У выхода на лед появятся очаги с огнем и креслами, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков. А по вечерам в течение недели будут проходить тематические музыкальные сеансы. К примеру, диско-буги из 80-ых, джаз Нового Орлеана, музыка из кино и другое.

Кроме того, в этом год один из киосков на Липовой аллее, расположенный ближе к зданию «Бутылка», переделают снова в «Пирожковую», которую придумали основатели грузинского кафе «Дзамико». Он будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Как и в прошлые годы, кассы катка будут работать во втором киоске на Липовой аллее, ближе к «Дому 12». Все билеты, включая детские и льготные, по-прежнему можно купить и онлайн. Переодеться можно будет в расположенной вокруг ледового поля галерее, а личные вещи сдать в камеру хранения, которая находится в блоке с туалетными комнатами у Главной сцены.

Будет работать и пункт проката, где можно арендовать хоккейные и фигурные коньки с 25-го по 47-й размер. Те, кто неуверенно держится на льду, смогут воспользоваться помощником фигуриста.

Создатели проекта отмечают, что каток оборудован системой охлаждения — лед не тает до +10 градусов, а часовые перерывы между сеансами позволяют поддерживать его качество в течение дня.