В «Севкабель Порту» готовятся к открытию юбилейного «Катка у моря»

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» работает пятый год. За это время внешний вид его менялся несколько раз: увеличивался и обрастал новыми декорациями. В прошлом году архитектурное бюро «Хвоя» пришло к финальному виду катка. Как и годом ранее, ледовую арену можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные «Севкабель Порта» и Барной линии. Кроме того, к новому сезону катания обновят и муралы на стенах окружающих зданий.

Каток будет работать ежедневно по восемь часовых сеансов в день. Также на ледовой арене можно будет арендовать коньки за 480 рублей или заточить свои за 300 рублей. Стоимость катания — от 300 до 700 рублей за сеанс в зависимости от даты и времени.

Покупать билеты на сеансы предлагают заранее на сайте организаторов, особенно на вечернее время и в выходные. Кроме того, в кассе будут продаваться подарочные сертификаты на одного или двух человек. Прокат коньков включен в стоимость, а посетить каток по сертификатам можно в любой день и время.

Рядом с катком расположат фудтраки с едой и согревающими напитками. Резиденты «Севкабель Порта» подготовят специальные предложения для посетителей: по билетам можно будет получить скидку на покупки, еду, мастер-классы и многое другое.

«Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Также планируются утренние мастер-классы. К Новому Году планов станет еще больше. Все секреты пока раскрыть не готовы, придется проверить самостоятельно», — рассказали «Собака.ru» команда «Катка у моря».