Открытие Московского рынка и нового здания на Новой Голландии: дайджест открытий сентября

Гастромаркет в Московском районе, пространство на Новой Голландии, архитектурный коворкинг: по традиции рассказываем, чем нам запомнился уходящий месяц.
Московский рынок
Образец сталинского неоклассицизма в Московском районе, крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реконструировали под руководством команды Василеостровского рынка. Здесь восстановили оригинальный мозаичный гранитный пол и стены из белого мрамора. Так, на 4000 квадратных метрах разместились лавки от локальных фермеров и ресторанные корнеры: SubZero, Love You So Matcha, INDISKO, Bao Mochi и другие. А к следующему лету территорию возле здания превратят в зеленый сад для завтраков.
Где? Решетникова, 12.
«Сообщество» на Новой Голландии
Это пространство для отдыха и работы в актовом зале «Дома 12». Здесь есть библиотека с большим выбором современной и классической литературы, лекторий, кинозал, рабочие столы с WI-FI и розетками, настольные игры и стол для пинг-понга, а еще районная доска объявлений. Еще здесь дежурят сотрудники креативной команды Новой Голландии (кураторы, дизайнеры, редакторы и другие), к которым можно обратиться с разными идеями и обсудить их реализацию.
Стоимость: 150 рублей в день, для жителей Адмиралтейского района — бесплатно.
Где? Набережная Адмиралтейского канала, 2.
Архитектурный коворкинг Klauzura
В культурном квартале «Брусницын» на Васильевском острове бюро Klauzura официально открыло архитектурный коворкинг. В Доме с террасой на втором этаже разместили рабочую зону на 22 места, переговорную, принт зону, библиотеку с изданиями по архитектуре, дизайну и урбанистике, кухню и террасу с видом на Финский залив. В пространстве также проводят лекции, кинопоказы, вечеринки и другие мероприятия. Следить за расписанием можно здесь.
Стоимость: один рабочий день — 800 рублей (в стоимость включены напитки и снеки), рабочий месяц — от 10 до 12 тысяч рублей.
Где? Кожевенная, 30.
Свирская набережная
В Подпорожском районе Ленобласти открыли вторую очередь Свирской набережной. Здесь благоустроили продолжения велодорожки и променада вдоль воды с местами для отдыха, зоны с шезлонгами и биноклями для наблюдения за проплывающими судами, детскую площадку с качелями, каруселями и канатной дорогой в северной части пространства.
Где? Ленинградская область, Подпорожье, улица Исакова, 3.
Masters Bookstore
Новая площадка от образовательного проекта в области искусства Masters на Петроградской объединила книжный магазин, кофейню Sibaristica и выставочный зал. Здесь будут проводить презентации новых изданий и открытые столы к их выходу, дискуссии, камерные выставки и совместные проекты с российскими художниками. За дизайн букстора отвечала студия RYMAR.studio (разрабатывала проекты интерьера стадиона ФК «Краснодар», ресторан «Огниво»). Открыть пространство обещают в конце месяца.
Где? Барочная улица, 6 (вход с Большой Зелениной улицы).
Сквер у Дома творчества «Измайловский»
В центре города у здания, принадлежавшего некогда потомкам основателя обувной фабрики «Скороход», семье Кирштенов, благоустроили сквер. Здесь разбили газоны, уложили мощенные дорожки, восстановили кованную ограду, установили скамейки и фонари, высадили деревья и кустарники.
Где? Рижский проспект, 27.
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