Открытие Московского рынка и нового здания на Новой Голландии: дайджест открытий сентября

«Сообщество» на Новой Голландии

Это пространство для отдыха и работы в актовом зале «Дома 12». Здесь есть библиотека с большим выбором современной и классической литературы, лекторий, кинозал, рабочие столы с WI-FI и розетками, настольные игры и стол для пинг-понга, а еще районная доска объявлений. Еще здесь дежурят сотрудники креативной команды Новой Голландии (кураторы, дизайнеры, редакторы и другие), к которым можно обратиться с разными идеями и обсудить их реализацию.

Стоимость: 150 рублей в день, для жителей Адмиралтейского района — бесплатно.

Где? Набережная Адмиралтейского канала, 2.