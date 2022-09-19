Книжный магазин Masters Bookstore откроется на Большой Зелениной

Школа Masters открывает свой флагманский книжный на Петроградском острове. Отдельное место на полках — у собственного издательства Masters: в 2022 вышла первая русскоязычная книга об NFT и серия One Cup Book с карманными книгами объемом чтения «на одну чашку». Первый дроп серии — из четырех книг о современных художниках (Джефф Кунс, Маурицио Каттелан, Дэмьен Херст и Ай Вэйвэй в рассказе историка искусства Алексея Бобрикова), второй — о кино — выйдет в октябре 2022. К открытию магазина на Б. Зелениной команда выпустила аудиопрогулку по Петроградской стороне с экскурсией от архитектурного критика Марии Элькиной.

Кофейня внутри реализуется вместе с Sibaristica. Будут выпечка и десерты, кофейная классика и миксы, включая куркума-латте в фирменном для Masters желтом.

Основательница школы Полина Бондарева так определяет свой проект: «Место встречи публики с искусством во всем его многообразии: презентации новых книг и открытые столы к их выходу, дискуссии, а также камерные выставки и совместные проекты с заметными российскими художниками — то, что позволит нам задавать новый темп в формировании культурной повестки города».