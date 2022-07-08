На Васильевском острове открылся культурный квартал «Брусницын». Теперь официально!

В эти выходные здесь будут с размахом праздновать открытие. Публикуем программу:

9 июля

14:00 — экскурсия по стрит-арту на набережной культурного квартала,

14:00-21:00 — игра в петанк с инструкторами (вход свободный),

16:00-20:00 — мастер-классы по живописи от ART NUDES HANDS,

16:00 — концерт группы утешение, площадка на набережной (вход свободный),

17:30 — концерт группы tired up, площадка на набережной (вход свободный),

19:00 — иммерсивный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд» в пространстве LUMION,

19:00 — концерт Евы Польны на крыше ROOFPLACE,

23:00 — K-30 x simach, вечеринка в клубе «К-30».



10 июля

13:30 — поэтические чтения, читки стихов от авторов на набережной культурного квартала (вход свободный),

14:00-21:00 — игра в петанк с инструкторами (вход свободный),

16:00 — концерт группы Русский Бэнд на площадке на набережной (вход свободный),

18:00 — уличный спектакль «Сашины сказки» от театра Vokrug наабережная культурного квартала (вход свободный),

18:00 — воскресный клуб «отдых» x ДИМА ЛЕНИН, дневная вечеринка в «К-30»,

19:00 — иммерсивный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд» в пространстве LUMION,

19:00 — концерт Хелависы на крыше ROOFPLACE.