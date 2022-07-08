На Васильевском острове открылся культурный квартал «Брусницын». Теперь официально!

На берегу Финского залива, по соседству с «Севкабель Портом» официально запустили новое общественное пространство площадью 3 гектара. Здесь есть (и еще будет!) все: бары и рестораны, концертные площадки и первый в Петербурге архитектурный коворкинг. Рассказываем, что делать в «Брусницыне» в эти выходные.
Изначально пространство На Кожевенной, 30 запустили в тестовом режиме в конце мая. С тех пор открыли сидрерию DADABAR в доме с террасой, конфетную фабрику «Культура», музыкальный поп-ап проект поп-ап «К-30», пиццерию Camorra Isola Grande, израильский стрит-фуд AMBAR, кофейню «Этлон», мультимедийное пространство LUMION.
Вчера (внимание!) открыли в тестовом режиме первый архитектурный коворкинг в городе от бюро KLAUZURAspb. В Доме с террасой на втором этаже будет все: рабочая, переговорная и принт зоны, библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и урбанистике, кухня, терраса (!) с видом на Финский залив. По вечерам он будет функционировать как место для отдыха — с DJ-сетами, йога-практиками и лекциями. Пока здесь работает терраса, где можно отдохнуть на шезлонгах, посетить профильные лекции. А в сентябре официально станет доступна рабочая зона.
В эти выходные здесь будут с размахом праздновать открытие. Публикуем программу:
9 июля
14:00 — экскурсия по стрит-арту на набережной культурного квартала,
14:00-21:00 — игра в петанк с инструкторами (вход свободный),
16:00-20:00 — мастер-классы по живописи от ART NUDES HANDS,
16:00 — концерт группы утешение, площадка на набережной (вход свободный),
17:30 — концерт группы tired up, площадка на набережной (вход свободный),
19:00 — иммерсивный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд» в пространстве LUMION,
19:00 — концерт Евы Польны на крыше ROOFPLACE,
23:00 — K-30 x simach, вечеринка в клубе «К-30».
10 июля
13:30 — поэтические чтения, читки стихов от авторов на набережной культурного квартала (вход свободный),
14:00-21:00 — игра в петанк с инструкторами (вход свободный),
16:00 — концерт группы Русский Бэнд на площадке на набережной (вход свободный),
18:00 — уличный спектакль «Сашины сказки» от театра Vokrug наабережная культурного квартала (вход свободный),
18:00 — воскресный клуб «отдых» x ДИМА ЛЕНИН, дневная вечеринка в «К-30»,
19:00 — иммерсивный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд» в пространстве LUMION,
19:00 — концерт Хелависы на крыше ROOFPLACE.
23 июля в культурном квартале Алена Мельникова (соавтор Grecco, Mercado, Chocolatheca) и шеф-повар Олег Перфилов (выпускник Le Cordon Bleu, ex. The Repa) откроют совместное бистро Crevette. Это помещение 100 квадратных метров с террасой и видом на Финский залив. В меню — креветки из разных регионов России.
В следующем году в здании Морской фасад откроют театр «Рассвет», площадь в итальянском стиле. Также на территории появятся скейт-площадка и качели для взрослых с видом на ЗСД и Финский залив. К 2024 году в культурном квартале планируют запустить марину, плавучий пляж и навигацию. А самым масштабным решением станет слияние набережных культурного квартала «Брусницын» и «Севкабель Порта».
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