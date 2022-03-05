Старейший павильон Ленэкспо начали сносить в Петербурге

Здание разрушают на Наличной улице, 6, сообщают очевидцы. Строение построили по проекту архитектора Бурышкина. Градозащитники не раз выступали с требованием сохранить объект, но в итоге был согласован проект жилого комплекса на этом месте.

Участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Тогда же в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков.

В сентябре 2021 года территорию выставочного комплекса «Ленэкспо» начали готовить к жилой застройке. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан на территорию комплекса, а в январе представили проект элитного ЖК, который должен появиться на месте выставочных павильонов.

Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.