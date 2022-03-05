Старейший павильон Ленэкспо начали сносить в Петербурге

В Петербурге на Васильевском острове начали сносить старейшее здание Ленэкспо. На его месте планируют построить жилой комплекс. Об этом заявила инициативная группа защиты Ленэкспо.
Здание разрушают на Наличной улице, 6, сообщают очевидцы. Строение построили по проекту архитектора Бурышкина. Градозащитники не раз выступали с требованием сохранить объект, но в итоге был согласован проект жилого комплекса на этом месте.
Участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Тогда же в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков.
В сентябре 2021 года территорию выставочного комплекса «Ленэкспо» начали готовить к жилой застройке. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан на территорию комплекса, а в январе представили проект элитного ЖК, который должен появиться на месте выставочных павильонов.
Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.
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