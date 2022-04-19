Суд в Петербурге запретил снос корпусов бань Екимовой в Петроградском районе

На Малый проспект Петроградской стороны, 4 пригнали технику еще в середине прошлой недели, тогда же и начались первые работы по сносу строений. Активисты пытались этому помешать, так как считают демонтаж незаконным. За это время успели частично разрушить два дворовых флигеля.

Как сообщают градозащитники, несмотря на временный запрет сноса, компания-подрядчик ООО «Прайд» отказывается прекращать работы. К баням Екимовой снова прибыли сотрудники полиции.

Все здания на Малом проспекте П.С., 4 юридически объединены в один объект, который датирован 1948 годом. Но градозащитники утверждают, что на территории находятся постройки, возведенные в первой половине XIX века, — их снос незаконен. Активистам удалось через суд добиться запрета на демонтаж зданий пока ведется установка точных дат возведения построек.

Напомним, 18 апреля в Петроградском районе Петербурга возобновили снос корпусов бань Екимовой. Первые демонтажные работы начались еще 15 апреля, но тогда градозащитники смогли остановить разрушения.