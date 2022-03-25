«Благодаря работе торговых организаций потребительский ажиотаж снижается. Еще есть повышенный спрос на отдельные продукты длительного хранения — муку, крупы, макароны, сахар. Все эти товары производятся в России, из отечественного сырья и в необходимых объемах. Мы посетили ряд производств и убедились, что предприятия работают в обычном режиме и запасов достаточно», — заявил Беглов в ходе заседания оперштаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Петербурге.

Напомним, ранее петербуржцы поделились списками антикризисных закупок. В последние дни, опасаясь роста цен и проблем с поставками, горожане скупают бакалею, химию и другие товары. Делать запасы впрок и в панике больше склонны мужчины. Женщины в городе чаще покупают предметы гигиены, лекарства и товары для животных.

Напомним, ранее стало известно, что товары, выпускаемые американской компанией P&G (Ariel, Pampers, Gillette и другие бренды), подорожают в среднем на 40%. Сильнее всего — профессиональные средства для уборки и товары для красоты и здоровья. Также цены вырастут на товары компаний Nestle и Unilever. Одновременно с этим в Минпромторге заверяют: ближайшие полгода россияне могут не переживать из-за возможного дефицита товаров гигиены — минимум на такой срок хватит запасов сырья для их изготовления.