Петербуржцы поделились списками антикризисных закупок. В последние дни, опасаясь роста цен и проблем с поставками, горожане скупают бакалею, химию и другие товары. Рассказываем, какие именно чаще всего.
Как рассказали «Собака.ru» аналитики сервиса SuperJob, закупки «на будущее» в последние дни, опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, делал каждый четвертый петербуржец (24%). Напротив, 76% не покупали впрок ничего. Чаще всего горожане объясняют это нежеланием поддаваться панике, так как «еще коронавирусную гречу не доели».
Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно петербуржцам старше 45 лет (29%). Реже всего так поступают горожане с доходом свыше 80 тысяч рублей (21%).
Что именно чаще всего приобретали петербуржец в последние дни?
- Крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 46%;
- Бытовую химию — 16%;
- Предметы личной гигиены — 14%;
- Все привычные продукты — 12%;
- Лекарства — 10%;
- Все подряд — 8%;
- Консервы и товары для животных — 5%;
- Одежду и обувь — 4%;
- Электронику, бытовую технику, автозапчасти и косметику — 3%.
«Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Петербурге: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин», — резюмируют аналитики.
Комментарии (0)