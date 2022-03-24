Как рассказали «Собака.ru» аналитики сервиса SuperJob, закупки «на будущее» в последние дни, опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, делал каждый четвертый петербуржец (24%). Напротив, 76% не покупали впрок ничего. Чаще всего горожане объясняют это нежеланием поддаваться панике, так как «еще коронавирусную гречу не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно петербуржцам старше 45 лет (29%). Реже всего так поступают горожане с доходом свыше 80 тысяч рублей (21%).

Что именно чаще всего приобретали петербуржец в последние дни?

Крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 46%;

Бытовую химию — 16%;

Предметы личной гигиены — 14%;

Все привычные продукты — 12%;

Лекарства — 10%;

Все подряд — 8%;

Консервы и товары для животных — 5%;

Одежду и обувь — 4%;

Электронику, бытовую технику, автозапчасти и косметику — 3%.

«Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Петербурге: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин», — резюмируют аналитики.