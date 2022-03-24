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От автозапчастей до косметики: петербуржцы поделились списками антикризисных закупок

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Петербуржцы поделились списками антикризисных закупок. В последние дни, опасаясь роста цен и проблем с поставками, горожане скупают бакалею, химию и другие товары. Рассказываем, какие именно чаще всего.

Shutterstock.com

Как рассказали «Собака.ru» аналитики сервиса SuperJob, закупки «на будущее» в последние дни, опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, делал каждый четвертый петербуржец (24%). Напротив, 76% не покупали впрок ничего. Чаще всего горожане объясняют это нежеланием поддаваться панике, так как «еще коронавирусную гречу не доели».
Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно петербуржцам старше 45 лет (29%). Реже всего так поступают горожане с доходом свыше 80 тысяч рублей (21%).

Что именно чаще всего приобретали петербуржец в последние дни?

  • Крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 46%;
  • Бытовую химию — 16%;
  • Предметы личной гигиены — 14%;
  • Все привычные продукты — 12%;
  • Лекарства — 10%;
  • Все подряд — 8%;
  • Консервы и товары для животных — 5%;
  • Одежду и обувь — 4%;
  • Электронику, бытовую технику, автозапчасти и косметику — 3%.

«Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Петербурге: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин», — резюмируют аналитики.

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