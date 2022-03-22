Стоимость продукции Nestle и Unilever (Nescafe, Dove, Lipton) подорожает до 40% в апреле

Как пишут «Известия» со ссылкой на документы компаний, подорожание коснется продукции ведущих брендов на рынке. Это кофе Nescafe, какао Nesquik, детское питание, готовые завтракb и шоколад от Nestle, а также продукция брендов Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и других в составе Unilever.

Стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe в апреле 2022 года вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20-30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. Цены на пищевую и косметическую продукцию, бытовую химию и мороженое от брендов Unilever с 1 апреля вырастут на 10-45%.

Напомним, ранее стало известно, что товары, выпускаемые американской компанией P&G (Ariel, Pampers, Gillette и другие бренды), подорожают в среднем на 40%. Сильнее всего — профессиональные средства для уборки и товары для красоты и здоровья. Одновременно с этим в Минпромторге заверяют: ближайшие полгода россияне могут не переживать из-за возможного дефицита товаров гигиены — минимум на такой срок хватит запасов сырья для их изготовления.

Читатели «Собака.ru» сообщают о дефиците средств женской гигиены, среди которых прокладки и тампоны. Это подтверждает и наша редакция. Соответствующие полки многих аптек, некоторых магазинов, а также крупных супермаркетов опустели. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть.