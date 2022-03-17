«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках. […] Сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед, запасы есть на шесть месяцев минимум», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По данным Евтухова, на территории России работают более 15 заводов, производящих товары гигиены. Также он заверил, что средства бытовой химии на полках российских магазинов будут всегда.

Напомним, ранее стало известно, что товары, выпускаемые американской компанией P&G (Ariel, Pampers, Gillette и другие бренды), подорожают в среднем на 40%. Сильнее всего — профессиональные средства для уборки и товары для красоты и здоровья.

Читатели «Собака.ru» сообщают о дефиците средств женской гигиены, среди которых прокладки и тампоны. Это подтверждает и наша редакция. Соответствующие полки многих аптек, некоторых магазинов, а также крупных супермаркетов опустели. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть.