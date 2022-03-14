Товары P&G (Ariel, Pampers, Gillette и другие) в России подорожают в среднем на 40%

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей офиса P&G в Восточной Европе, компания корректирует отпускные цены из-за «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», значительного удорожания транспортных услуг, сырья и материалов, а также влияния курсов валют.

P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другими. Товары, выпускаемые компанией, подорожают уже с 15 марта. Так, закупочные цены на средства для стирки вырастут в пределах 30%, моющие средства — на 26%, профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%. Товары для красоты и здоровья подорожают на 67%, средства по уходу за волосами — на 63%, средства по уходу за полостью рта — на 58%, а средства для бритья — на 65%.

Как отмечают эксперты, повышение цен является вынужденной мерой на фоне изменения курсов валют и свидетельствует о низком уровне локализации в России. Кроме того, как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, производство P&G в России сильно зависело от поставок из Польши, поэтому сейчас компании приходится радикально перестраивать логистику, что в свою очередь неизбежно увеличивает себестоимость.