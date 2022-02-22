КГИОП хочет изменить закон о зонах охраны памятников в Петербурге. Некоторые исторические здания могут пойти под снос

Как сообщили активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания», проект поправок к закону об объединенных зонах охраны памятников КГИОП вынес на общественное обсуждение. В документах идет речь о сносе около 20 исторических зданий возле Московского вокзала и на проспекте Обуховской обороны.

Сам проект сложно найти, он «спрятан в недрах» сайта КГИОП, отмечают градозащитники. По их мнению, это сделано, чтобы провести поправки без должного внимания. Активисты просят неравнодушных петербуржцев направлять в ведомство поправки к законопроекту до 28 февраля. Как это правильно сделать, можно найти по ссылке.

Ранее сообщалось, что проект строительства вокзала для высокоскоростной магистрали Петербург — Москва пересмотрели. Инфраструктурное здание хотят построить на Лиговском проспекте, 50, вместо шоколадной фабрики, а склады Кокоревых могут сохранить.

В ноябре 2021 года в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого потребуется снести несколько исторических зданий в центре Петербурга. Позже в КГИОП потребовали сохранить наиболее ценные из них.