Склады Кокоревых могут сохранить. Для строительства терминала ВСМ планируют снести шоколадную фабрику на Лиговском

Новый терминал, как и прежде, хотят построить за Московским вокзалом вблизи площади Восстания с западной стороны от путей. Однако от сноса 20 дореволюционных зданий, в том числе и складов Кокоревых на Лиговском проспекте, 50, все-таки откажутся.

Вместо этого поступило предложение разместить привокзальную площадь на месте шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон» на Лиговском проспекте, 52. В этом месте хотят организовать также и въезд для общественного транспорта. Градозащитники предложили не расширять сильно заезд к ВСМ городского транспорта с Лиговского проспекта, а подъезд личных автомобилей перенести на восточную сторону от путей.

Также планируется превратить два закрытых складских помещения в что-то похожее на дебаркадеры и установить внутри них рельсы и платформы. Об этом рассказал член Совета по наследию Александр Кононов.

По его словам, на территории кондитерской фабрики хотят сохранить только четыре корпуса, которые не были сильно перестроены. За концепцию терминала будет отвечать АО «Проектный институт №1», а за железнодорожную инфраструктуру — «Ленгипротранс».

В ноябре 2021 года в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого потребуется снести несколько исторических зданий в центре Петербурга. Позже в КГИОП потребовали сохранить наиболее ценные из них.