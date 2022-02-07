«Наконец-то хоть кто-то ее осадил и поставил на место»: петербургская юристка встала на сторону Шнурова в конфликте с Собчак из-за клипа «Шмарофон»

Напомним, группа «Ленинград» показала новый клип на песню «Шмарофон», который был расценен слушателями как карикатура на журналистку Ксению Собчак. Вскоре от нее последовал ответ на такую критику в свой адрес, заявив, что музыкант «просрал все: главное — талант».

А следом лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram объяснил, зачем выложил песню «Шмарофон», в которой слушатели обнаружили пародию на Ксению Собчак.