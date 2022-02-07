«Наконец-то хоть кто-то ее осадил и поставил на место»: петербургская юристка встала на сторону Шнурова в конфликте с Собчак из-за клипа «Шмарофон»

Петербургская юристка Эльнара Троицкая, которая с 2021 года судится с Ксенией Собчак после оскорбления на ПМЭФ, встала на сторону Сергея Шнурова в конфликте из-за клипа «Шмарофон». Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
Мнение о клипе Сергея Шнурова «Шмарофон»:
Недавно Сергей Шнуров выпустил клип про нашу «всеобщую любимицу» инфобарыню и медиадиву Ксению Анатольевну. Женщину, которая направо и налево прыскает ядом, оскорбляет, унижает и поливает помоями «недостойных» по своему внутреннему убеждению людей. Однозначно, я в этой ситуации принимаю сторону Сергея Владимировича. Он, в контексте своих последних творческих порывов, выступил в роли настоящего градусника общественного настроения, который привлекает внимание граждан к острым социальным вопросам и транслирует реальные боли людей, в том числе и мою. Наконец-то хоть кто-то ее осадил и поставил на место и все-таки карма существует! Планирую пригласить его в свой фонд, пострадавших от Собчак, а если она подаст на него в суд — готова выступить его юристом.
Напомним, группа «Ленинград» показала новый клип на песню «Шмарофон», который был расценен слушателями как карикатура на журналистку Ксению Собчак. Вскоре от нее последовал ответ на такую критику в свой адрес, заявив, что музыкант «просрал все: главное — талант».
А следом лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram объяснил, зачем выложил песню «Шмарофон», в которой слушатели обнаружили пародию на Ксению Собчак.
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