Суд отклонил иск юриста с ПМЭФ, которая оскорбилась из-за слов Собчак про «панель»

В иске Троицкая требовала от Собчак 50 млн рублей компенсации. После заседания суда юристка заявила, что будет обжаловать это решение.

«Пока все кругом пищат, как маленькие молочные поросята, насчет сегодняшнего решения суда по делу «о форумчаночке», я легким взмахом руки подаю апелляцию. <…> Будем дальше разбираться с уважаемой Ксенией Анатольевной, надеюсь, чтобы она придерживала свой остренький язычок на тему красивых женщин, которых у нас в России большинство», — написала Эльнара Троицкая в Instagram.

Напомним, поводом для иска стал вопрос Ксении Собчак на ПМЭФ к Эльнаре Троицкой. Журналистка во время форума опрашивала присутствующих для своего YouTube-канала и задала юристке вопрос, на «какую панель» она пришла.

Троицкая оскорбилась этим вопросом и потребовала у Собчак удалить видео и компенсации за причиненный моральный вред в размере 50 млн рублей. Журналистка с обвинениями не согласилась, а в своем Telegram-канале написала, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями».