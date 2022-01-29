Сергей Шнуров иронично ответил на разоблачение о привозном мусоре в клипе «Пока так»

Обсуждения нашумевшего клипа музыкальной группировки «Ленинград» на песню «Пока так» не утихают. После того, как выяснилось, что для съемки клипа на площадку был привезен дополнительный мусор, Шнуров написал пост, в котором признался во лжи.
«Да, в том самом клипе „Пока так“ есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот», — отметил он. При этом музыкант добавил, что все перечисленное не отменяет проблем, которые есть в Петербурге.
Напомним, все началось с нового клипа музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге.
После критики петербургских чиновников на песню «Пока так», которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора. Но это еще не все! Музыкант продолжает критиковать Беглова и публикует стихотворение, в котором с иронией комментирует ответ губернатора на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора.
В свою очередь Беглов заявляет о том, что он с благодарностью принимает конструктивную критику, однако не поддерживает «матерные частушки» — они «никогда не были доминирующим жанром» в Петербурге. По его словам, «не про каждого губернатора сочиняют песни».
После этого Сергей Шнуров высмеял введение Fan ID в новой песне «Па-спорт» группировки «Ленинград». «Может, хватит улучшать житуху нашу? А то паспорта придумают на вздох!» — говорится в тексте.
Комментарии (1)
чтобы оставить комментарий.