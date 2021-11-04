Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю

Десятки петербуржцев собрались у дома 11 по улице Маяковского и прочитали стихи и отрывки из сочинений советского писателя и драматурга. Видео чтений публикуют в социальных сетях с хэштегом #хармс_с_нами. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявили активисты. Они планируют встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти мурал с Хармсом.