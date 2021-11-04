Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю

В эту субботу, 4 ноября, в Петербурге прошла акция уличного чтения произведений Даниила Хармса. Таким образом горожане борются за сохранение стрит-арта с портретом писателя. Об этом пишет движение «Центральный район за комфортную среду обитания».
Фото: из петиции на сайте Change.org
Десятки петербуржцев собрались у дома 11 по улице Маяковского и прочитали стихи и отрывки из сочинений советского писателя и драматурга. Видео чтений публикуют в социальных сетях с хэштегом #хармс_с_нами. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявили активисты. Они планируют встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти мурал с Хармсом.
Напомним, Дзержинский районный суд 26 октября постановил закрасить граффити. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.
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