Изображение Хармса на Маяковской улице закрасят по решению суда

По сообщению из пресс-службы судов Петербурга стало известно, что иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.

Напомним, в 2016 году на фасаде дома №11 по улице Маяковского появился портрет Даниила Хармса. Не без поддержки собственников многоквартирного дома — они дали разрешение на размещение работы художников Паши Каса и Павла Мокича. Но затем администрация Центрального района потребовала закрасить стрит-арт.

Жители дома и петербуржцы, неравнодушные к судьбе граффити (вступился лично Михаил Пиотровский!) на сайте Change.org запустили сбор подписей под петицией, адресованной губернатору Александру Беглову. Также они потребовали сохранить и узаконить Хармса, Смольный решил пойти навстречу — администрация готова была заключить мировое соглашение, но только после того, как собственники все согласуют.