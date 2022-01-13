Мурал с Хармсом все-таки уничтожат? Беглов отказался изменить эстетический регламент для сохранения граффити

Он пояснил, что изначально чиновники требовали согласования изображения с собственниками помещений в доме №11 по Маяковской улице, где и размещен мурал. Позже этого оказалось мало и власти попросили согласовать в комитет по градостроительству и архитектуре. В КГА депутату ответили, что сделать это «не позволяет эстетический регламент», который запрещает любые росписи на лицевых фасадах.

Беглову было предложено немного изменить эстетический регламент: убрать полный запрет на процедуру и ввести согласование коллегиальным органом.

В ответе губернатора сказано, что «размещение росписи, не предусмотренной проектной документацией, на здании искажает первоначальный авторский замысел, акцентирует визуальное восприятие на себе, тем самым уменьшает ценность архитектурно-градостроительного облика здания».

Вишневский отметил, что это правило не соблюдается, так как весь центр «украшен» вывесками и рекламой ярких цветов, которые также не были предусмотрены авторским замыслом.

«Изложенное свидетельствует о нецелесообразности исключения из эстетических регламентов запрета на размещение росписи на лицевых фасадах зданий, сооружений», — ответил Беглов. Он также напомнил, что центр Петербурга охраняется как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.