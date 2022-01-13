Мурал с Хармсом все-таки уничтожат? Беглов отказался изменить эстетический регламент для сохранения граффити

Губернатор Петербурга отказался изменить эстетический регламент для сохранения мурала с изображением Даниила Хармса на Маяковской улице. Без этой поправки сохранить граффити невозможно. Об этом стало известно из ответа градоначальника, который он прислал депутату Заксобрания Борису Вишневскому.
Он пояснил, что изначально чиновники требовали согласования изображения с собственниками помещений в доме №11 по Маяковской улице, где и размещен мурал. Позже этого оказалось мало и власти попросили согласовать в комитет по градостроительству и архитектуре. В КГА депутату ответили, что сделать это «не позволяет эстетический регламент», который запрещает любые росписи на лицевых фасадах.
Беглову было предложено немного изменить эстетический регламент: убрать полный запрет на процедуру и ввести согласование коллегиальным органом.
В ответе губернатора сказано, что «размещение росписи, не предусмотренной проектной документацией, на здании искажает первоначальный авторский замысел, акцентирует визуальное восприятие на себе, тем самым уменьшает ценность архитектурно-градостроительного облика здания».
Вишневский отметил, что это правило не соблюдается, так как весь центр «украшен» вывесками и рекламой ярких цветов, которые также не были предусмотрены авторским замыслом.
«Изложенное свидетельствует о нецелесообразности исключения из эстетических регламентов запрета на размещение росписи на лицевых фасадах зданий, сооружений», — ответил Беглов. Он также напомнил, что центр Петербурга охраняется как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
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