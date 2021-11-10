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На витрине «Подписных изданий» появился портрет Хармса. Такой же мурал на Маяковской хотят закрасить

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» разместили на витринах портрет Хармса. Стрит-арт с таким же изображением находится на улице Маяковского в Петербурге — его хотят закрасить, но местные жители пытаются его сохранить.

Представители «Подписных изданий» рассказали изданию «Собака.ru» для чего они повесили портрет Хармса и на какой срок его оставят на окнах магазина.

«Мы узнали об инициативе жителей и решили поддержать их, благо у нас есть возможность повесить это изображение на своих витринах в центре города. Сделали буквально за пару дней и разместили. Мы пока не думали, но не меньше месяца изображение Хармса пробудет на наших окнах».

Напомним, Дзержинский районный суд 26 октября постановил закрасить граффити с изображением Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.

Ранее жители дома на улице Маяковской в Петербурге провели акцию уличного чтения произведений Даниила Хармса. Таким образом горожане борются за сохранение стрит-арта с портретом писателя.

Стрит-арт с Хармсом на Маяковского закрасят по решению суда. Вспоминаем, как петербуржцы добивались его сохранения

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