Видео дня: альпинисты прыгают по крыше Политеха, чтобы вызвать сход снега

«Весной, после дождей, проверят качество работы», «Высокие технологии», — комментируют петербуржцы. «Почему не сделать — как это уже оправдало себя — подогрев кровли? И не надо будет рисковать. Заказчику пофиг на то, как альпинисты собьют снег и наледь. И если он сорвется — ему тоже пофиг», — сетуют другие.