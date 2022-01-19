Видео дня: альпинисты прыгают по крыше Политеха, чтобы вызвать сход снега

Как профессиональные альпинисты очищают крыши от снега? Посмотрите на примере Политехнического университета. На кадрах, которые публикует 78.ru, мужчины прыгают по кровле, чтобы спровоцировать сход снега.
«Весной, после дождей, проверят качество работы», «Высокие технологии», — комментируют петербуржцы. «Почему не сделать — как это уже оправдало себя — подогрев кровли? И не надо будет рисковать. Заказчику пофиг на то, как альпинисты собьют снег и наледь. И если он сорвется — ему тоже пофиг», — сетуют другие.
Поддерживают петербуржцев в эту непростую зиму абсолютно все — от Сергея Шнурова с колким видео на песню «Пока так» до паблика «Страдающее средневековье». Показываем их новый мем о том, как житель города едет на работу, и вытираем скупую слезу. А еще — как петербуржцы поставили скейт на полозья от коньков и сделали кикфлип на льду «Катка у моря». Полный улет!
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