На стадионе «СКА Арены» в Петербурге приступили к монтажу кровли

В Петербурге приступили к монтажу кровли будущего хоккейного стадиона, который возвели на месте СКК «Петербургский». Об этом рассказали в пресс-службе «СКА Арены».
Первую металлическую ферму каркаса купола подняли на высоту более чем в 35 метров. Как сообщили специалисты, конструкция весит 140 тонн, а пролет составляет 113,5 метров.
«Это первая из двадцати запланированных ферм, которые будут являться несущей системой кровли стадиона. Сейчас строители зафиксировали ферму в промежуточном положении в стапельной конструкции. В последующем рядом установят еще одну ферму после сборки. Они завяжутся в жесткий металлический каркас и будут плавно перемещаться в свое проектное положение», — пояснил исполнительный директор строительной компании «Сфера» Анатолий Славинский.
Завершить монтаж купола арены планируют весной 2023 года. Всего кровля «СКА Арены» будет весить более 5 тысяч тонн.
Напомним, компания «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала на Восточном экономическом форуме 3D-проект новой ледовой арены. СКА-Арену построят на проспекте Гагарина по проекту австрийского бюро Coop Himmelblau.
Ранее «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены. Строительство должно начаться в ближайшее время, новая арена может стать выше предшественника в полтора раза. Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила увеличение высотности на данном участке с 40 до 60 метров.
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