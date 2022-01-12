На стадионе «СКА Арены» в Петербурге приступили к монтажу кровли

Первую металлическую ферму каркаса купола подняли на высоту более чем в 35 метров. Как сообщили специалисты, конструкция весит 140 тонн, а пролет составляет 113,5 метров.

«Это первая из двадцати запланированных ферм, которые будут являться несущей системой кровли стадиона. Сейчас строители зафиксировали ферму в промежуточном положении в стапельной конструкции. В последующем рядом установят еще одну ферму после сборки. Они завяжутся в жесткий металлический каркас и будут плавно перемещаться в свое проектное положение», — пояснил исполнительный директор строительной компании «Сфера» Анатолий Славинский.

Завершить монтаж купола арены планируют весной 2023 года. Всего кровля «СКА Арены» будет весить более 5 тысяч тонн.

Напомним, компания «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала на Восточном экономическом форуме 3D-проект новой ледовой арены. СКА-Арену построят на проспекте Гагарина по проекту австрийского бюро Coop Himmelblau.

Ранее «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены. Строительство должно начаться в ближайшее время, новая арена может стать выше предшественника в полтора раза. Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила увеличение высотности на данном участке с 40 до 60 метров.