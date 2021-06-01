Компания «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», подвела итоги международного архитектурного конкурса на фасадные решения для новой ледовой арены. Победителем стало австрийского бюро Coop Himmelblau.
Итоги международного конкурса планировалось подвести в феврале-марте 2021 года, но экспертной группе понадобилось больше времени на проработку и анализ базовых технических решений каждого проекта. Одновременно с этим проектировщики уже приступили к работе с архитекторами бюро и производителями металлоконструкций фасада и кровли — компанией «Курганстальмост».
Как пишет «Фонтана», показывает рендеры проекта, в концепции австрийской Coop Himmelblau основу художественного образа составляют башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. «Когда мы объявляли конкурс, мы говорили, что у нас проект уже в экспертизе и что архитекторы должны предлагать такие решения, которые не повлекут существенного изменения внутренних объемно-планировочных решений, и решения должны выдерживать запроектированное основание», — отмечают в пресс-службе «СКА-Арена».
Напомним, ранее «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены. Строительство должно начаться в ближайшее время, новая арена может стать выше предшественника в полтора раза. Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила увеличение высотности на данном участке с 40 до 60 метров.
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