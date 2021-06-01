Итоги международного конкурса планировалось подвести в феврале-марте 2021 года, но экспертной группе понадобилось больше времени на проработку и анализ базовых технических решений каждого проекта. Одновременно с этим проектировщики уже приступили к работе с архитекторами бюро и производителями металлоконструкций фасада и кровли — компанией «Курганстальмост».

Как пишет «Фонтана», показывает рендеры проекта, в концепции австрийской Coop Himmelblau основу художественного образа составляют башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. «Когда мы объявляли конкурс, мы говорили, что у нас проект уже в экспертизе и что архитекторы должны предлагать такие решения, которые не повлекут существенного изменения внутренних объемно-планировочных решений, и решения должны выдерживать запроектированное основание», — отмечают в пресс-службе «СКА-Арена».