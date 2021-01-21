Смольный разрешил построить на месте СКК «Петербургский» ледовую арену высотой до 60 метров

Об увеличении предельно допустимой высотности на месте бывшего СКК «Петербургский» сообщил глава экспертной группы комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Александр Карпов. По его словам, заявка на увеличение высоты объясняется «размещение антенн спецслужб». Общественные слушания, добавил Карпов, прошли спокойно — жители удостоверились, что жилого строительства рядом с новой ледовой ареной не предполагается.

Согласно правилам землепользования и застройки, высотность строительства на участке, где ранее располагался СКК «Петербургский», составляет 40\43\60 метров. Последнее значение является предельным, для строительства здания такой высоты требуется получить разрешение.

Первоначальный проект новой арены на месте СКК предполагал строительство здания высотой 45 метров, что на 5 метров выше предшественника. Позже высота была увеличена до 49 метров, а последний проект предполагает «рост» здания до 53,7 метров. «На крыше будет установлено оборудование. Так как здание арены выше двух первых параметров, мы запрашиваем 60 метров», — приводит «Фонтанка» объяснение компании-концессионера строительства «СКА Арена».

Напомним, ранее «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», также показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены. Строительство должно начаться в ближайшее время.