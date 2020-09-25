«СКА Арена» показала интерьер новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский»

Как пишет «Фонтанка», стоимость строительства возросла — теперь возведение новой ледовой арены на месте рухнувшего СКК «Петербургский» обойдется в 37 миллиардов рублей, тогда как в концессионном соглашении было прописано 25 миллиардов. Любое превышение оплатит «СКА Арена», доля Петербурга в проекте фиксирована — 10 миллиардов. В городской бюджет на 2021 год уже заложено 5 миллиардов рублей.

Ранее «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», также показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону.