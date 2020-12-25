Стало известно, когда начнется строительство новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский»

Договор генерального подряда на возведение новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский» уже подписан. Строительные работы начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы; оно планируется к выдаче не позднее 20 января 2021 года.

«Для компании проект в Петербурге один из приоритетных. Под стройку уже сформировано отдельное подразделение, и его специалисты размещаются на площадке. Это уникальная стройка, с большим количеством нестандартных задач, которые предстоит решить к установленным срокам», — говорит генеральный директор компании «Горка» Алексей Сидоренков.

Ранее «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», также показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены.