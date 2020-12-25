Стало известно, когда начнется строительство новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский»

В Петербурге готовятся приступить к строительству новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский». Работы проведет «СКА Арена» совместно с группой компаний «Горка», бывший «Горкапстрой».
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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
Договор генерального подряда на возведение новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский» уже подписан. Строительные работы начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы; оно планируется к выдаче не позднее 20 января 2021 года.
«Для компании проект в Петербурге один из приоритетных. Под стройку уже сформировано отдельное подразделение, и его специалисты размещаются на площадке. Это уникальная стройка, с большим количеством нестандартных задач, которые предстоит решить к установленным срокам», — говорит генеральный директор компании «Горка» Алексей Сидоренков.
Ранее «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», также показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
В начале октября 2019 года Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола. А 28 ноября в Сети появилось видео, на котором из купола СКК сыпались искры. Автор сопроводил пост подписью: «Валим купол», намекнув на демонтаж. Но, как оказалось, это была шутка.
31 января 2020 года после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Погиб один рабочий. С 10 февраля в ускоренном режиме велись работы по разбору обрушившихся конструкций СКК «Петербургский». 28 февраля при помощи кранов демонтировали последнюю уцелевшую часть фасада комплекса.
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