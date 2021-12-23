СК начал проверку после поста Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — сообщил источник агенства в правоохранительных органах. По его информации, проверка квалифицируется по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

В своем посте в Telegram Лебедев рассуждал о «желании народа поклониться мертвому менеджеру» и очередях из тех, кто хочет «приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью». «Кого должна *** [волновать] нога, рука, зуб, волос какого-то святого?», — возмущался он.