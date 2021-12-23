СК начал проверку после поста Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине

Следственный комитет России по Москве начал проверку после поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — сообщил источник агенства в правоохранительных органах. По его информации, проверка квалифицируется по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
В своем посте в Telegram Лебедев рассуждал о «желании народа поклониться мертвому менеджеру» и очередях из тех, кто хочет «приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью». «Кого должна *** [волновать] нога, рука, зуб, волос какого-то святого?», — возмущался он.
Скриншот поста Артемия Лебедева в Telegram
После того, как в СМИ появились сообщения о проверке высказываний дизайнера, Ледебев написал еще один пост — адресованный уже СК. «Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те *** [дураки], которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы? Кто их учил? Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?» — поделился он, прикрепив к посту скриншот письма от СК.
Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку и изучить творчество Noize MC и Оксимирона на экстремизм после обращения «группы патриотов». Правда, оказалось, что оно было написано в шутку.
Незадолго до этого Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.