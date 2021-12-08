Стало известно, на сколько подорожал «новогодний набор» в России за год

В среднем на «новогодний набор» в преддверии 2022 года россиянам придется отдать почти 5 тысяч рублей. Стоимость корзины, куда входят искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское и мандарины, за год увеличилась на 19%. Об этом говорят результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», входящего в экосистему «Сбербанка».

Средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом вырос на 23% — до 3196 рублей, гирлянд на 4% — до 485 рублей, набора елочных шаров на 33% — до 392 рублей, новогодней звезды на 19% — до 178 рублей, мишуры на 7% — до 106 рублей, бутылки шампанского на 8% — до 465 рублей, мандаринов на 7% — до 113 рублей.

При этом в 2021 году россияне активнее покупают товары к Новому году — в ноябре продажи праздничной атрибутики выросли в целом на 80-90% по отношению к тому же периоду 2020-го. Выросли и продажи каждого товара по отдельности: искусственной ели — на 110%, гирлянд — на 115%, набора елочных шаров — на 66%, звезды — на 112%, мишуры — на 151%, бутылки шампанского — на 6%, мандаринов — на 92%.

Как считают эксперты, всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики связан с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли. Также на продажи повлияла погода — во многих регионах уже выпал снег, поэтому люди почувствовали приближение праздника.

«В прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега потребители не активно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. В этом году погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах», — приводит РИА «Новости» слова вице-президента «Сбербанка» Александра Белокопытова.

Готовиться к Новому году становится все труднее. Вслед за запретом на ввоз турецких мандаринов подорожала красная икра — цены на нее взлетели до исторического максимума. Кроме того, за год существенно выросла стоимость главных новогодних салатов — «Оливье» и селедки под шубой.

Напомним, ранее стало известно, сколько планируют потратить россияне на празднование Нового года и новогодние каникулы. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. Планированием самого бюджета занимаются 35% россиян, чаще всего лимит праздничных расходов предварительно определяет молодежь в возрасте до 24 лет.