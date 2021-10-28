Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов в Россию

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие» из Турции нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

«С 29 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации согласно п.5 ч.1 статьи 51 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации. Федеральная таможенная служба проинформирована о приостановлении ввоза указанной продукции», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уже усилила контроль над оборотом 14 видов импортной продукции из-за опасных веществ. В список продуктов попали в том числе фундук из Грузии, турецкие лимоны, египетские апельсины, цельная пшеница из Индии, мягкое органическое масло из Бельгии и груши из Китая.