Петербуржцы рассказали, сколько планируют потратить на празднование Нового года. И это больше, чем в среднем по стране

Среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тысяч рублей на одного человека — без учета подарков. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. Планированием самого бюджета занимаются 35% россиян, чаще всего лимит праздничных расходов предварительно определяет молодежь в возрасте до 24 лет. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тысячи рублей на одного человека без учета подарков — это больше, чем в других крупных городах. На втором месте по размеру праздничного бюджета Петербург — в среднем 20,4 тысячи, третье место поделили Красноярск и Самара — по 19,3 тысячи рублей. Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тысячи), Нижнего Новгорода (15,8 тысяч) и Новосибирска (16,2 тысячи).

По сравнению с прошлым годом, наиболее значительно бюджет новогодних каникул вырос в Воронеже — на 2,2 тысячи рублей Ростове-на-Дону — на 1,6 тысячи, а также Казани — примерно на 900 рублей. В некоторых мегаполисах расходы на праздники, напротив, урезают по сравнению с прошлым годом: в Самаре — на примерно 700 рублей, в Уфе — на 600. Жители данных городов объясняют это снижением доходов, а также напряженной эпидемиологической ситуацией, не позволяющей провести праздники так активно, как хотелось бы многим.

«Если же сравнивать с 2019 годом, то доковидный уровень новогоднего бюджета сегодня выше в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Уфе, Казани, Воронеже, Челябинске, Ростове-на Дону и Новосибирске. Жители Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода и Волгограда, напротив, потратят на встречу нового 2022 года меньше, чем тратили до знакомства человечества с COVID-19», — резюмируют аналитики сервиса.